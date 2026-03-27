Remonta Bolivia ante Surinam

Ante un Estadio BBVA prácticamente lleno por la marea verde y aficionados al fútbol internacional, la selección de Bolivia logró una valiosa remontada para vencer 2-1 a Surinam y avanzar a la final del Playoff Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de Fútbol.

El encuentro arrancó con un primer tiempo de estudio entre ambas selecciones, caracterizado por la falta de claridad ofensiva y escasas llegadas de peligro, lo que derivó en un empate sin goles al descanso.

Para la segunda mitad, Surinam tomó la iniciativa y logró abrir el marcador al minuto 48, cuando tras un rebote dentro del área, el balón quedó a merced de Liam van Gelderen, quien aprovechó un error del guardameta Guillermo Viscarra para poner el 1-0.

Sin embargo, la ventaja llevó al conjunto caribeño a replegarse en su propio campo, situación que fue bien aprovechada por Bolivia. Al minuto 72, Moisés Paniagua encontró un rebote dentro del área y empujó el balón al fondo de las redes para igualar el marcador 1-1.

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El impulso anímico favoreció a la escuadra sudamericana, que continuó presionando hasta que al minuto 77 consiguió un penal a su favor. Desde los once pasos, Miguel Terceros definió con precisión para concretar la remontada y sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Bolivia avanza a la gran final del repechaje intercontinental, donde se enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo a las 21:00 horas, nuevamente en el Estadio BBVA, en busca de un lugar en la próxima Copa del Mundo.