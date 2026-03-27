Remonta Bolivia ante Surinam
El conjunto sudamericano avanzó a la final del repechaje, les espera Irak
Ante un Estadio BBVA prácticamente lleno por la marea verde y aficionados al fútbol internacional, la selección de Bolivia logró una valiosa remontada para vencer 2-1 a Surinam y avanzar a la final del Playoff Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de Fútbol.
El encuentro arrancó con un primer tiempo de estudio entre ambas selecciones, caracterizado por la falta de claridad ofensiva y escasas llegadas de peligro, lo que derivó en un empate sin goles al descanso.
Para la segunda mitad, Surinam tomó la iniciativa y logró abrir el marcador al minuto 48, cuando tras un rebote dentro del área, el balón quedó a merced de Liam van Gelderen, quien aprovechó un error del guardameta Guillermo Viscarra para poner el 1-0.
Sin embargo, la ventaja llevó al conjunto caribeño a replegarse en su propio campo, situación que fue bien aprovechada por Bolivia. Al minuto 72, Moisés Paniagua encontró un rebote dentro del área y empujó el balón al fondo de las redes para igualar el marcador 1-1.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El impulso anímico favoreció a la escuadra sudamericana, que continuó presionando hasta que al minuto 77 consiguió un penal a su favor. Desde los once pasos, Miguel Terceros definió con precisión para concretar la remontada y sellar el 2-1 definitivo.
Con este resultado, Bolivia avanza a la gran final del repechaje intercontinental, donde se enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo a las 21:00 horas, nuevamente en el Estadio BBVA, en busca de un lugar en la próxima Copa del Mundo.
no te pierdas estas noticias
Mbappé anota gol en amistoso Francia vs Brasil en Foxborough
AP
Didier Deschamps limitó minutos de Mbappé tras su regreso de lesión en rodilla izquierda.
Argentina sin certeza sobre Messi para el Mundial 2024
AP
El entrenador Scaloni confirmó amistosos en La Bombonera y destacó la importancia de la decisión de Messi.
Selección mexicana enfrenta bajas por lesiones rumbo al Mundial 2026
AP
Ochoa vuelve al equipo nacional para buscar su sexto Mundial tras lesión de portero titular.