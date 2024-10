Remontadas Históricas en el Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La pole position o calificar al menos entre los cuatro primeros lugares en el Autódromo Hermanos Rodríguez garantiza en gran medida tanto la victoria como subir al podio. Sin embargo, remontar no es imposible en el circuito mexicano, figuras como Alain Prost supieron escalar posiciones para incluso, ganar la carrera.

Las remontadas en cualquier deporte son espectaculares, sin embargo, en Fórmula 1 significa arriesgar más de lo habitual pues implica rebasar más de un auto, lo que quita el aliento a aficionados y equipos. En su historia, el circuito mexicano ha sido testigo de varias de estas historias.

La más espectacular de todas ha sido sin duda la del francés Alain Prost, quien en 1990 partió desde la posición número 11 en su Ferrari para ganar la carrera.

Durante la primera etapa del Gran Premio de México, en 1968 y 1970, las pilotos Jackie Olivier de Lotus y Denny Hulme de McLaren, hicieron la hombrada al partir desde la posición 14 para subirse al último lugar del podio, siendo terceros.

Alessandro Nannini en el Benetton, arrancó en el Gran Premio de México de 1989 desde el treceavo sitio, sumando puntos al concluir cuarto. Sin ser podio sumó unidades importantes.

"Checo" Pérez tendrá que hacer algo inédito en la carrera de este domingo en el Gran Premio de México, pues nadie en su historia ha logrado sumar tan atrás, desde el lugar 18, ya no se diga terminar en el podio. Sin embargo, desde ese mismo lugar, el de Jalisco ganó su primera victoria en Fórmula 1, así que su frase "Never Give Up", debe hacerla valer más que nunca.