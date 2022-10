Renata Zarazúa queda fuera del Guadalajara Open WTA 1000

A-AA+

La mexicana Renata Zarazúa no pudo cumplir el objetivo de acceder al cuadro principal del Guadalajara Open WTA 1000 tras ser doblegada 6-4 y 6-4 ante la italiana Elisabetta Cocciaretto en la qualy.

Durante una hora y 40 minutos Zarazúa trató de imponerse a Cocciaretto, pero no pudo aprovechar la ventaja para encaminarse a la victoria. La mexicana durante el primer set tuvo la pizarra 40-0 a su favor en dos ocasiones, pero la italiana supo salir adelante y se quedó con la victoria 6-4.

Para el segundo set la afición le mexicana trató de ser un factor a favor de la local, pero el nivel de Renata no se pudo imponer a la joven de 21 años nacida en Ancona, Italia.

Renata dio lo mejor de su tenis, pero le alcanzó para por un momento mantener el 4-4 en la pizarra todo se rompió cuando Cocciaretto se puso 5-4, Zarazúa ya no pudo alcanzarla, la victoria 6-4 fue para Elisabetta, número 92 del ranking de la WTA, así accedió al cuadro principal desde la qualy.

Con este resultado las únicas mexicanas que verán acción en el Guadalajara Open WTA 1000 serán Fernanda Contreras tanto en singles como en dobles, en esta modalidad jugará junto a la colombiana Camila Osorio. A ella se suma Giuliana Olmos, la mejor doblista tricolor del momento.