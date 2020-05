Renato Ibarra, en manos de la directiva: Miguel Herrera

Renato Ibarra está en manos de la directiva del Club América. El ecuatoriano se mantiene como jugador azulcrema.

Después de los problemas jurídicos del volante sudamericano en marzo pasado, cuando estuvo detenido por las autoridades por presunta violencia familiar, las Águilas lo separaron del platel, pero lo mantuvieron bajo nómina. Al igual que el resto de sus compañeros, realizó los ejercicios de entrenamiento de manera virtual durante la pandemia Covid-19 y el fin de semana pasado se presentó a los exámenes médicos dentro del club.

"Renato es una persona y se equivocó gravemente. No sabemos qué pasó, yo, hasta el día de hoy, ni he hablado con él, ni quiero tomar ese tema con él, porque fue un tema muy personal", comentó el entrenador Miguel Herrera a "PressPort".

El "Piojo" subrayó que él no tomará la decisión de mantener o no a Ibarra dentro de la institución; será una determinación de Santiago Baños, presidente del América.

Herrera añadió que al ecuatoriano no se le pueden cerrar las puertas de Coapa, ya que todavía pertenece a las Águilas. Si Renato sale del equipo será en alguna transferencia con otra institución que esté interesada en sus servicios.

Sobre las polémicas que se han generado por la permanencia momentánea del sudamericano dentro del América, Herrera defendió las bases del club azulcrema.

"El Club América tiene sus valores muy definidos y muy claros, pero también entendemos que [Ibarra] es un ser humano -eso es lo que hemos hablado como directiva y cuerpo técnico- y pertenece a la institución. ¿Si va a jugar? No lo sé".