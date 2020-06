Renato Ibarra regresa al América y asegura que no agredió a su expareja

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Renato Ibarra concedió una entrevista a ESPN donde volvió a disculparse de los incidentes ocurridos contra su expareja Lucely Chalá; aseguró en reiteradas ocasiones que nunca la agredió, que no sabe por qué ella declaró que hubo golpes en su contra, además aseguró que se quedará en el América y pidió a la afición otra oportunidad.

"Significa mucho, porque la verdad es importante para mí seguir en América, tengo 29 años y firmé ya la renovación, pueden ser mis mejores años que están por venir".

Comenzó a relatar lo que sucedió la noche del 5 de marzo.

"Tuvimos una discusión verbal que no pasó a una agresión física, como se ha dicho en los medios. Sólo fue una discusión que se salió de control, pero no hubo agresión de mi parte. La verdad no hubiera querido vivir nada de esto, sé que cometí errores que me llevaron a todo esto. Fueron días súper difíciles. La primera semana pasé llorando como un niño. Fui acompañado por mis hermanos, mi cuñado hizo que estuviera más tranquilo. Si hubiera estado solo hubiera sido más difícil. Fue una experiencia muy mala".

Sobre el cambio de abogados que tuvo, dijo: "Eso fue parte más de mi familia, yo estaba adentro y no tenía conocimiento de nada. Mi padre y mi hermano Romario estuvieron a cargo y decidieron cambiar, las razones no las sé".

Sobre lo dicho por su expareja, Lucely Chalá, en una revista, donde aseguró que hubo golpes de sus hermanos y él, comentó. "De esa declaración, no tengo alguna explicación por qué Lucely dijo esto. Porque como se ve en los videos, la familia ya estaba ahí y fueron los que empezaron la discusión. Como te digo, nunca hubo agresión. Sí, la verdad me exalté, me equivoqué, pero quisiera entender por qué hizo estas declaraciones, por su enojo, por la rabia. Me pongo en sus zapatos y la pasó muy mal esa noche por todos los insultos que recibió. Mi familia ya también aceptaron las discusiones se pasaron de control. Y decir que ella sabe también sabe que ese día no hubo agresión".

Mencionó que Lucely le dijo que esa declaración no fue correcta. "Ella me dijo que no sabe por qué lo hizo, quizá por su enojo, por la rabia por pasar esa noche tan mal por nuestras discusiones. Quizá esa fue una de las razones".

Sobre la retractación de su expareja, comentó. "No sé, por nuestros hijos. Quizás, se llegó a un acuerdo entre ella y yo, que tendría que darle un departamento. Y dijo la verdad, como pasaron las cosas que yo no la había tocado".

Sobre el convenio mencionó. "Ella quiere asegurar el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. Está embarazada de 5 meses y llegamos a un acuerdo que yo le voy a dar un departamento y un auto".

Se le preguntó que pareciera que hubo la agresión y por eso se llegó a un arreglo.

"Fue sencillo, Lucely quiere ver el porvenir de nuestros hijos. Igual ella sabe que yo siempre voy a estar con ellos, voy a ser responsable por mis hijos, unido a ellos. Con Lucely ahora tenemos una buena relación por nuestros hijos y de hacer las cosas bien por nuestros hijos, pero más adelante no sé qué puede pasar".

Pidió a la gente del América una nueva oportunidad. "Que me den una segunda oportunidad. Como saben, siempre me he manejado en la cancha, siendo un tipo correcto, haciendo lo que tengo que hacer. Pedirles de todo corazón una segunda oportunidad, de aquí en adelante todo será correcto".

Habló del apoyo de la directiva del América. "Significa mucho, se vienen los mejores años. He firmado un contrato bueno con el América. Siempre me he entregado al máximo. Mis compañeros saben cómo soy, como me entrego en los entrenamientos. Los dirigentes saben de mi capacidad, de todo lo que puedo dar y lo que he dado en el América. Que voy a seguir luchando".

Ya quiere volver a entrenar y jugar

"Por ese lado también estaba un poco triste, porque no he tenido la oportunidad de estar con mis compañeros, de convivir ese día a día. Espero que lo más pronto posible ya esté con ellos. Sé que es muy difícil pasar por lo que he pasado, estar mucho tiempo afuera entrenando solo, pues necesito de mis compañeros y estar ahí. Si el América me da esta segunda oportunidad, daré lo mejor de mí. Estoy desesperado de entrenar con ellos, reír con ellos, las concentraciones, todo eso se extraña muchísimo. Las comidas con toda la gente, extraño muchísimo todo esto".

Negó que América le haya adelantado su sueldo. "Es falso esto, el América, cuando yo me he acercado a ellos, cuando les pedí un favor, como ahora que me acerqué a ellos me echaron la mano. Cuando pasó el problema no me adelantaron nada. Ellos no se involucraron en nada. Pero ahora que estoy arreglando lo del departamento de Lucely, les comenté que me había quedado bajo en los ahorros y ahí me dieron la mano un poquito".