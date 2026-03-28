Renueva D. Hamlin un año con Buffalo

ORCHARD PARK, Nueva York.- El safety Damar Hamlin regresa a Buffalo para una sexta temporada tras firmar el viernes un contrato de un año con el equipo.

Hamlin era agente libre después de que expirara su contrato de un año. Y se queda en Buffalo, donde el jugador de 28 años ha servido de inspiración de perseverancia tras su notable regreso luego de una experiencia cercana a la muerte hace tres años.

Hamlin no ha mostrado señales de recaída desde que sufrió un paro cardíaco y necesitó ser reanimado en el campo durante un partido en Cincinnati en enero de 2023.

Aunque su regreso a la acción fue gradual y se limitó a disputar cinco partidos la temporada siguiente, Hamlin tuvo un récord personal de 14 titularidades en 2024. La temporada pasada quedó relegado a un rol de suplente y se limitó a apenas cinco encuentros después de ser incluido en la lista de lesionados por una lesión en el pectoral sufrida en un entrenamiento.

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Se espera que Hamlin compita por un puesto como suplente en un equipo y una defensiva en transición. Jim Leonhard asume como coordinador bajo el nuevo entrenador Joe Brady, quien fue ascendido en enero después de que Sean McDermott fuera despedido.

Desde entonces, los Bills han firmado a los safeties agentes libres C.J. Gardner-Johnson y Geno Stone, quienes se prevé que compitan por el puesto de titular junto a Cole Bishop.

Buffalo seleccionó a Hamlin en la sexta ronda del draft de 2021 procedente de Pittsburgh. Tiene dos intercepciones en 53 partidos en su carrera, incluidos 27 como titular.