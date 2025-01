Aguirre si renunció a la selección tras salida de Rodríguez

La Selección y el futbol mexicano viven épocas de incertidumbre, luego de la renuncia de Juan Carlos Rodríguez como Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol... y pudo ser peor.

Javier Aguirre dio un paso al costado, luego de que se diera a conocer la renuncia de "La Bomba"; sin embargo, el directivo lo convenció de seguir al frente del Tricolor.

"Se lo dije a Juan Carlos, entiendo las razones, él me dijo que no, le comenté lo mismo a Mikel o Ivar, que, si había problema, me dijeron que no, los tres me han visto a la cara y me dijeron que las cosas no cambian, el tema no era mío ni de la selección, era económica", declaró Aguirre.

Sobre el fondo de inversión de la Liga MX, proyecto que no avanzó y por el cual renunció Juan Carlos Rodríguez, Javier Aguirre considera que debió consolidarse por el bien de todos.

"Aquí estoy con la misma ilusión. Me da tristeza porque la decisión nos podía ayudar a todos, de números yo no entro, este año cumplo 50 años que llegué al futbol, creo que lo he visto todo o casi todo", agregó.

Asimismo, apuntó que el proyecto deportivo que comenzó desde la llegada de Juan Carlos no ha cambiado en nada. Sigue siendo el mismo y por ahora es encaminado por Duilio Davino e Ivar Sisniega.

"El plan lo tiene Ivar y Duilio, hace tiempo, la razón todos la sabemos, todo está diseñado, no cambió ni una coma, la certidumbre es la misma, el apoyo es condicional. El mensaje era de los dueños, de estar tranquilo, que queremos perder el tiempo, el objetivo es el Mundial, estos partidos son de preparación, estamos intentando elegir a los mejores, esto nos va a servir mucho", explicó.