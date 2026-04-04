Renuncia Gattuso a la Selección de Italia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección de Italia se encuentra en una crisis que aumenta cada vez desde que fue campeona del Mundial de Alemania 2006.

La Nazionale levantó su cuarto título de la Copa del Mundo hace casi 20 años, pero no pudo llevar a la mejor manera el cambio de generación y se terminó estacando.

En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los italianos quedaron eliminados en Fase de Grupos y parecía que no podían tocar más fondo.

Sin embargo, ya suman tres Mundiales (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) sin poder clasificar. Están sumergidos en una crisis que parece no tener solución.

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En este proceso, se quedaron a una tanda de penaltis de ser parte de los 48 invitados a la Copa del Mundo de este verano, pero no fueron capaces de superar la prueba.

Italia perdió (4-1) con Bosnia y Herzegoniva, desde los once pasos; falló dos disparos y se despidió del sueño mundialista.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron sus tiros y Sandro Tonali fue el único capaz que marcó, pero no fue suficiente para clasificar.