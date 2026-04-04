Renuncia Gattuso a la Selección de Italia
CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección de Italia se encuentra en una crisis que aumenta cada vez desde que fue campeona del Mundial de Alemania 2006.
La Nazionale levantó su cuarto título de la Copa del Mundo hace casi 20 años, pero no pudo llevar a la mejor manera el cambio de generación y se terminó estacando.
En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los italianos quedaron eliminados en Fase de Grupos y parecía que no podían tocar más fondo.
Sin embargo, ya suman tres Mundiales (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) sin poder clasificar. Están sumergidos en una crisis que parece no tener solución.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En este proceso, se quedaron a una tanda de penaltis de ser parte de los 48 invitados a la Copa del Mundo de este verano, pero no fueron capaces de superar la prueba.
Italia perdió (4-1) con Bosnia y Herzegoniva, desde los once pasos; falló dos disparos y se despidió del sueño mundialista.
Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron sus tiros y Sandro Tonali fue el único capaz que marcó, pero no fue suficiente para clasificar.
no te pierdas estas noticias
Chivas vs Pumas, partido que cierra la Jornada 13
El Universal
Ambos equipos cuentan con ofensivas destacadas y buscan asegurar su lugar en la Liguilla con un triunfo en este duelo.
Trump propone aumento récord en gasto de defensa para 2027
AP
El presidente Trump busca destinar 1,5 billones de dólares a defensa en 2027, con recortes en programas civiles.
Luka Doncic fuera de premios NBA por lesión de isquiotibiales
AP
La regla de 65 partidos limita la elegibilidad de jugadores para premios como MVP y All-NBA.