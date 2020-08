Renuncia Nadal a jugar el US Open

México.- El tenista número dos del ranking mundial, Rafael Nadal, anunció que no disputará la edición entrante del US Open, el último Grand Slam del año, debido a preocupaciones desatadas por la pandemia del Covid-19.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control", sostuvo el español en su cuenta de Twitter.

Nadal ya había dado indicios de que no podría jugar el certamen. En semanas anteriores había mencionado que la situación seguía siendo grave y que sí tuviera que decidir si jugaría en ese momento, hubiera descartado jugar.

El Abierto de los Estados Unidos ahora sufre las bajas de jugadores como el mismo Nadal, Roger Federer - quién anunció que no jugaría hasta 2021 tras haberse sometido a una cirugía- y aún queda en el aire la de Novak Djokovic, quien en semanas pasadas enfermó de Covid-19.

"Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad. Si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos", añadió Nadal.

El US Open está programado a realizarse del 31 de agosto al 13 de septiembre próximo.