Reparten puntos Puebla y Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Un final de suspenso acaparó la atención en el partido de Puebla contra FC Juárez, pues un supuesto penalti podía dejar sin puntos a los poblanos en el Estadio Cuauhtémoc, pero al final eso no pasó. Los camoteros y fronterizos firmaron un 1-1 en la Jornada 13 del Clausura 2026.

Durante la primera parte de este encuentro ninguna acción de peligro, algo que cambió para los segundos 45 minutos cuando cayeron los goles y se le inyectó mayor emoción al juego.

Juan Vargas, del Puebla, arrancó con un tiro inquietante sobre el arco de los fronterizos, pero no paso a mayores. FC Juárez sacó a Rodolfo Pizarro de la banca para buscar mayor peso en la ofensiva e intentar encontrar la victoria como visitante.

La anotación de La Franja llegó al minuto 55. Fernando Monarrez mandó un centro desde la izquierda hasta el segundo poste, donde apareció Iker Moreno para prenderla de volea con la pierna izquierda, Sebastián Jurado reaccionó con una gran atajada, pero dejó el rebote para que el mediocampista poblano empujara el esférico y abriera el marcador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cuadro local vivía un gran momento dentro del terreno de juego, pero no lograron capitalizar las jugadas que tejieron de cara al arco rival.

Los Bravos reaccionaron con una que otra jugada, pero capitalizaron hasta el 76. Un desborde de Francisco Nevarez por el lado derecho desembocó en un cetro raso, que llegó al segundo poste para que apareciera Madson y rematara de zurda para poner el 1-1 en el electrónico.

Para el minuto 82 de tiempo corrido, el Puebla sufrió la expulsión de Nicolás Díaz.

El defensor se fue al vestuario tras recibir su segunda amarilla en el juego y eso ocasionó que el cuadro poblano tuviera el cuchillo entre los dientes para buscar aguantar el empate.

En recta final, ambas escuadras estuvieron cerca de la anotación, pero la fortuna no estuvo de su lado. La emoción se extendió tras un supuesto penalti sobre Luca Martínez Dupuy en el área del cuadro local, pero una revisión del VAR echó para atrás la decisión.

Con este empate, Puebla sumó 13 unidades y los Bravos de Juárez llegaron a 15 puntos.