Reporta Tigres dos contagios por Covid

En Tigres se ha reportado que dos jugadores del plantel salieron positivos en las pruebas Covid-19. Uno de estos futbolistas es de la Sub 20 y el otro del primer equipo.

El cuadro de los felinos confirmó que Luis Quiñones es uno de los infectados, lo que ya se sospechaba al no haber acudido a la práctica de este día, pero la ausencia se presumía era porque el colombiano sufre una lesión en la rodilla.

El otro futbolista con Covid es David Ayala, delantero del equipo Sub 20 que se encontraba entrenando con el primer equipo.

El resto de los jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff se realizaron pruebas de antígenos con resultados negativos.

Tigres inicia el torneo hasta el domingo 26 del presente mes, cuando visite al equipo de los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente.

Los dirigidos por Miguel Herrera ya cuentan con dos bajas seguras para los primeros juegos del torneo, como lo son los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, quienes están en Tokio para participar con su selección en el torneo de futbol.