Reportan grave al medallista olímpico Carlos Girón

El medallista olímpico mexicano Carlos Girón se encuentra hospitalizado a consecuencia de una neumonía que tiene al exclavadista en estado grave estable.

El presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos, Daniel Aceves comunicó que Girón de 65 años de edad, se encuentra en el Centro Médico de la Raza desde finales de año.

"Lo que conocemos a través de su familia es que está grave estable y sin responder a los antibióticos, esperemos que el próximo parte médico lo ubique en mejor cuadro diagnóstico", declaró Aceves.

Girón se colgó la medalla de plata en el trampolín 3 metros de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Aquella competencia causó controversia debido a que los jueces beneficiaron al local Aleksander Portnov.

"Me acuerdo que en la penúltima ronda me alcanzó Portnov. La pelea ya sólo era de los dos al estar tan adelantados. El oro era para él o para mi. Y llegó el momento decisivo para él. Segundos antes se registró un récord en la alberca que causó un alarido que a Portnov no le importó puesto que se lanzó. Para su mala fortuna falló el clavado, pero los delegados de su país protestaron argumentando que un grito lo sacó de concentración.

"Con la presión del público, el clavado se repitió y lo ejecutó de buena forma para conseguir la medalla de oro", recordó Girón en una entrevista publicada por EL UNIVERSAL Deportes hace meses.

Se espera que durante el transcurso del día se emita más información sobre la evolución de la salud de Carlos Girón.