Reprograman selectivo estatal de ciclismo
Las pruebas contra reloj y ruta se llevarán a cabo en febrero
Debido a la imposibilidad de cerrar la avenida Salk en día sábado y retirar las boyas y topes de la vialidad, el selectivo estatal de ciclismo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 fue reprogramado en sus pruebas de Contrarreloj y Ruta.
De acuerdo con la convocatoria publicada el pasado 20 de enero, la prueba de Contrarreloj se llevará a cabo el sábado 1 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, en el tramo Gran Peñón–Vía Alterna Sur, sobre un circuito aproximado de cinco kilómetros.
Por su parte, la prueba de Ruta quedó programada para el sábado 15 de febrero, en el mismo escenario de Gran Peñón–Vía Alterna Sur, iniciando a las 7:00 de la mañana, en un circuito aproximado de 11 kilómetros.
El cambio de fechas permitirá además contar con la presencia de representantes del Colegio Nacional de Jueces de Ciclismo, garantizando el adecuado desarrollo y calificación de las competencias, que forman parte del proceso selectivo estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.
