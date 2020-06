Rescata De Alba cuarto sitio en Nascar iRacing

Los pilotos Canel´s Racing tuvieron dificultades en la semifinal de Nascar Peak México iRacing, lo anterior al verse involucrados en contactos que, al final, fueron factor importante para que tuvieran un mejor desempeño en la carrera.

Rubén García Jr., perdió puntos importantes al colocar su auto #88 Canel´s/HDI Seguros en el lugar 26, mientras que Alex de Alba Jr., con un extraordinario trabajo al mando del auto #14 Canel´s/Kultec, al final rescato el cuarto lugar que le permite recortar la ventaja sobre su compañero afianzándose en el 1 y 2 de la clasificación general.

"En general una mala carrera, no podíamos dar más de 15 vueltas sin que hubiera un choque, desafortunadamente me vi involucrado en muchos de ellos complicándome regresar al frente, afortunadamente nuestra buena ventaja de puntos hizo que no perdiera el liderato general. Ahora vamos a la final con aún algo de ventaja a la que podría ser mi pista favorita del calendario", dijo Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros.

Por su parte, el potosino Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Kultec explicó "estoy contento de rescatar el cuarto lugar, con ese resultado recortamos puntos a mi compañero Rubén y vamos ahora a la última fecha de Nascar Peak México iRacing a pelear con él por el campeonato".

Además comentó, "será una carrera muy interesante, como se ha visto, hay pilotos que chocan mucho y eso es una desventaja para nosotros que estamos peleando el título con el auto #14 Canel´s/Kultec, por lo que nuestra labor será cuidarnos y hacer una carrera inteligente como lo hemos hecho estando adelante y evitar los errores".

La gran final del campeonato Nascar Peak México iRacing se corre en modo nocturno el próximo viernes 26 de junio en el virtual "Kansas Speedway".