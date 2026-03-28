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Rescata Uruguay empate en Inglaterra

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Rescata Uruguay empate en Inglaterra

Mikel Oyarzabal anotó dos goles impresionantes en la victoria de España por 3-0 sobre Serbia el viernes, mientras que Florian Wirtz marcó dos tantos y generó otro par por Alemania, que remontó en dos ocasiones para superar 4-3 a Suiza, en entretenidos amistosos previos al Mundial.

En otros encuentros, Ben White marcó en su regreso a la selección de Inglaterra y luego cometió un penal en el tiempo añadido, en el empate 1-1 con Uruguay, mientras que Holanda superó a Noruega por 2-1 en Ámsterdam.

La convocatoria de White por parte del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, generó polémica cuatro años después de abandonar a sus compañeros en plena Copa del Mundo.

Ante Uruguay, el defensor del Arsenal sustituyó a Fikayo Tomori cuando faltaban 21 minutos de un encuentro deslucido y su aparición fue recibida con una mezcla de abucheos y aplausos por parte de los 80.000 aficionados presentes en Wembley.

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Pese a las muestras de rechazo, White estuvo en el lugar indicado en el momento justo a 10 minutos del final para darles la ventaja a los ingleses, después de que un córner de Cole Palmer fue peinado y White empujó el balón en el segundo palo.

Seguramente fue uno de los goles más fáciles de su carrera.

Uruguay no realizó ni un solo remate a puerta y todo apuntaba a que ése sería el gol del triunfo inglés. Pero White rozó a Federico Viñas dentro del área cuando el reloj ya había superado los 90 minutos. El árbitro señaló el punto penal tras una revisión en video y Federico Valverde convirtió para Uruguay, lo que sentenció el empate en el partido.

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