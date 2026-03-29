logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Resisten los Hawks embestida de los Kings

Por AP

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Resisten los Hawks embestida de los Kings

ATLANTA.- Nickeil Alexander-Walker anotó 27 puntos y los Hawks de Atlanta encestaron 8 de 12 triples en el cuarto periodo para resistir un repunte postrero de los Kings de Sacramento e imponerse el sábado por 123-113.

El entrenador de Atlanta, Quinn Snyder, llegó a 500 victorias en su carrera.

Jalen Johnson sumó 26 puntos y 10 asistencias, mientras que Jock Landale aportó 19 puntos y 13 rebotes para ayudar a que Atlanta consiguiera su 15ª victoria en sus últimos 17 partidos.

Fue el 44º doble-doble de Johnson en la temporada y el primero de Landale desde su debut con Atlanta el 5 de febrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Kings, que han perdido sus primeros tres partidos de una gira de cuatro encuentros, cayeron a 19-56.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 22 puntos. Maxime Raynaud terminó con 18 puntos y 10 rebotes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Azteca reabre, pero el Tri queda a deber
    Azteca reabre, pero el Tri queda a deber

    Azteca reabre, pero el Tri queda a deber

    SLP

    El Universal

    Los asistentes terminaron abucheando a la selección mexicana

    Sabalenka reina en Miami y se une al club del Sunshine Double
    Sabalenka reina en Miami y se une al club del Sunshine Double

    Sabalenka reina en Miami y se une al club del 'Sunshine Double'

    SLP

    EFE

    Consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año

    Protestan en reinauguración de Estadio Banorte (Azteca)
    Protestan en reinauguración de Estadio Banorte (Azteca)

    Protestan en reinauguración de Estadio Banorte (Azteca)

    SLP

    El Universal

    Exigen liberación de animales asegurados y rechazan infraestructura vinculada al Mundial 2026

    Checo Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón
    Checo Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón

    "Checo" Pérez protagoniza choque y polémica en prácticas de Japón

    SLP

    El Universal

    El mexicano ha tenido un inicio difícil en la temporada con resultados modestos en Australia y China