Resultados inesperados en la NFL: sorpresas y emociones

Cinco equipos desfavorecidos ganaron. Una amplia ventaja no significó nada. Y hubo un número significativo de partidos no cerrados.

El domingo estuvo lleno de sorpresas, remontadas y palizas.

También hubo algunas actuaciones individuales impresionantes.

Jonathan Taylor corrió para 244 yardas para los Colts. De'Von Achane de Miami corrió para 174. El novato de los Patriots, TreVeyon Henderson, tuvo un par de carreras de touchdown de más de 50 yardas.

DeMarcus Lawrence anotó dos veces en devoluciones de balones sueltos con Seattle.

El qquarterback de los Rams, Matthew Stafford, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en lanzar al menos cuatro pases de touchdown y ninguna intercepción en tres juegos consecutivos.

Sorpresas

Los Dolphins de Miami sorprendieron a los Bills de Buffalo al ganar 30-13. Josh Allen y los Bills eran favoritos por 8,5 puntos una semana después de superar a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City.

Pero el actual MVP de la NFL tuvo dos pérdidas de balón y Buffalo (6-3) nunca estuvo cerca después de rezagarse 16-0 al medio tiempo.

Tua Tagovailoa lanzó dos pases de touchdown y Achane tuvo dos anotaciones para Miami (3-7). Los Dolphins han ganado dos de tres en un buen momento. La próxima semana enfrentan a Washington (3-7) en España, tras una semana de descanso enfrentan a Nueva Orleans (2-8) y a los Jets de Nueva York (2-7).

Liderados por el mariscal de campo novato Tyler Shough, los Saints superaron 17-7 a los Panthers de visita. Shough lanzó para 282 yardas y dos touchdowns en su segundo encuentro como titular en su carrera.

Una semana después de vencer a los Packers en Lambeau Field, los Panthers tuvieron la oportunidad de colocarse 6-4, lo que habría sido su mejor inicio desde 2017. Eran favoritos por 5,5 puntos, pero Bryce Young tuvo dificultades y la ofensiva no pudo hacer nada.

Remontadas

Perdiendo por 19 ante Jacksonville en el último cuarto, los Texans de Houston se recuperaron con el mariscal de campo suplente Davis Mills. C.J. Stroud sigue inactivo debido a una conmoción cerebral y Mills lanzó dos pases de touchdown y corrió para una anotación en los últimos 12:16 minutos.

Los Texans (4-5) pueden colocarse en .500 la próxima semana en Tennessee (1-8). Los Jaguars (5-4) han perdido tres de cuatro desde que cayeron ante los Chiefs.

Los Bears perdían 20-10 ante los Giants cuando tomaron el balón en su propia yarda nueve con 6:13 restantes, pero remontó para ganar.

Chicago (6-3) ha ganado seis de siete desde que comenzó 0-2 bajo el entrenador de primer año Ben Johnson. Los Bears tienen un calendario difícil por delante. Solo dos de sus últimos ocho oponentes actualmente tienen récords perdedores y uno de esos juegos es la próxima semana en la carretera contra los Vikings (4-5).

Los Colts necesitaron remontar para vencer a los Falcons en Alemania. Daniel Jones lideró una serie en los últimos dos minutos que dejó el camino para un gol de campo de 44 yardas de Michael Badgley que forzó el tiempo extra. Taylor terminó el juego con una carrera de touchdown de ocho yardas.

Indianápolis (8-2) se dirige al descanso empatado por el mejor récord en la NFL. Los Colts enfrentarán a los Chiefs de visita el 23 de noviembre.

Palizas

El margen promedio de victoria en los tres juegos de la tarde fue de 20 puntos.

Los Rams tomaron una ventaja de 21-0 sobre San Francisco antes de que los 49ers se acercaran 28-20 al inicio del último cuarto. Los Ángeles luego anotó en posesiones consecutivas para poner el juego fuera de alcance.

Stafford, de 37 años, está teniendo la mejor temporada de su carrera, ayudando a los Rams a iniciar con marca de 7-2. Tiene 25 pases de touchdown y solo dos intercepciones.

Con Lawrence anotando después de dos capturas de balón suelto por Tyrice Knight, Seattle se adelantó 35-0 ante Arizona y navegó para ganar 44-22. Sam Darnold solo lanzó 12 pases, completando diez para 178 yardas y un touchdown. Los Seahawks (7-2) dominaron a los Cardinals nuevamente, venciéndolos por novena vez consecutiva.

La próxima semana, los Rams recibirán a los Seahawks en una batalla por el primer lugar en la NFC Oeste.

Al entrar en esta temporada, un marcador de 44-22 solo había ocurrido una vez en la historia de la NFL. Ha sucedido tres veces en el último mes.

Jared Goff tuvo 320 yardas por pase y tres touchdowns y Jahmyr Gibbs corrió para 142 y dos anotaciones después de qu el entrenador Dan Campbell comenzó a llamar las jugadas en lugar del coordinador ofensivo John Morton.

Detroit (6-3) puede tomar el primer lugar en la NFC Norte si los Packers (5-2-1) pierden ante los Eagles (6-2) el lunes por la noche.

Victorias contundentes

Nueva Inglaterra dio otro paso ascendente en la AFC Este con una impresionante victoria de 28-23 en Tampa Bay. Los Patriots (8-2) vencieron 23-20 a los Bills en Buffalo en la semana cinco, pero acumularon seis victorias contra equipos con récords perdedores.

Su victoria sobre los Buccaneers completó una barrida de la NFC Sur, llevando al entrenador de primer año Mike Vrabel a saludar a los jugadores con una proclamación de "¡Campeones de la NFC Sur!" en el pasillo fuera del vestuario.

Los próximos tres oponentes de los Patriots tienen un récord de 7-21 antes de una revancha con los Bills en la semana 15.

Los Chargers ofrecieron una actuación defensiva dominante en una convincente victoria de 25-10 sobre Aaron Rodgers y los Steelers de Pittsburgh el domingo. L

Los Chargers (7-3) están un juego detrás de Denver (8-2) en la AFC Oeste y ya vencieron a los Broncos y a los Chiefs (5-4).

Los Steelers (5-4) solo lideran a Baltimore (4-5) por un juego en la AFC Norte y enfrentarán a los Ravens dos veces en las últimas cinco semanas.