Retiran cargos contra Neymar

BARCELONA.- La fiscalía estatal de España desechó el viernes los cargos contra Neymar, pero la empresa brasileña involucrada en el caso continuará su pelea contra el jugador en la corte.

El caso procede del traspaso de Neymar del Santos de Brasil al Barcelona en el 2013.

La fiscalía estatal retiró los cargos contra Neymar, su padre y exejecutivos de los clubes brasileño y español. Sin embargo, el juicio continuará debido a que la empresa DIS, que presentó la denuncia, mantiene la acusación que las partes involucradas cometieron fraude y corrupción.

DIS aseguró que le pagaron menos del 40% que dijo le debían como dueños de parte de los derechos de Neymar como jugador.

La fiscalía estatal anunció la decisión de retirar los cargos tras los testimonios de los exejecutivos del Barcelona Sandro Rosell y Josep Bartomeu el viernes. El fiscal Luis García le informó a la corte que no cree que haya evidencia de que hayan cometido un crimen.

Los involucrados niegan alguna irregularidad.

El martes Neymar, que juega para el Paris Saint-Germain, le informó a la corte que “seguí mi corazón y elegí al Barça”.

Los abogados de DIS piden cinco años de prisión para el jugador de 30 años, su padre Rosell y Bartomeu. DIS también pide una compensación de 34 millones de euros (33 millones de dólares) y una multa de 195 millones de euros (189.5 millones de dólares) que pagarían los acusados al estado español.

“En opinión de DIS, no ha surgido nueva evidencia en los últimos cinco días del juicio para justificar un cambio en nuestra postura sobre lo que sucedió”, indicó DIS en un comunicado que compartió con The Associated Press.

DIS, que es dueña de una cadena de supermercados en la región de Sao Paulo en Brasil, dijo que adquirió los derechos para recibir el 40% de los derechos de transferencia de Neymar en el 2009 cuando le pagaron a la familia 5 millones de reales brasileños (2 millones de dólares).

DIS dijo que sólo recibió un porcentaje de los 17 millones de dólares que el Barcelona y Santos anunciaron en la cifra inicial de transferencia entre equipos, pero que realmente costó 82 millones de dólares.

Se espera que el juicio concluya el lunes.