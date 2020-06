Retiro de Rey Mysterio queda en suspenso

Rey Mysterio aplazó su retiro de la lucha libre (y también de la WWE), luego de que se dijera indeciso sobre el futuro de su carrera en su aparición nocturna en RAW.

Al amo del 619 se le preguntó si era un hecho su retiro, pero éste respondió que aún no lo decidía y que estaba sujeto a la evolución de la lesión en el ojo que sufrió hace unos días, cuando Seth Rollins le estrelló una escalera metálica en el rostro.

"Jamás te voy a perdonar por lo que me has hiciste a mí y lo que le hiciste a mi familia", dijo Mysterio refiriéndose a Rollins.

Las palabras del luchador mexicano abren la puerta a lo que parece más a una nueva rivalidad con el apodado Mesías, que a un posible anuncio de retiro.

Además, en el mensaje de Mysterio, también apareció su hijo Dominic, quien parece que se acerca a debutar en la propia empresa estadounidense.

El hijo del mexico-estadounidense prometió tomar revancha por la lesión de su padre. "Será un ojo por ojo, diente por diente", sostuvo Dominic.

Más temprano en la función, el mismo Rollins apareció y se burló en innumerables ocasiones de Rey Mysterio, quien tiene casi 20 años en la WWE.

"Será un honor inducirte al Salón de la Fama", dijo irónicamente Rollins, en el inicio del programa. "Definitivamente tienes una carrera digna que va a terminar ahí".

Las declaraciones de Rollins dieron pie a que se enfrentara con Aleister Black, en una pelea que terminó ganando éste último y que también involucró al mexicano Humberto Carrillo.

Por ahora, el retiro de Rey Mysterio está en pausa.