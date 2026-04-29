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Revelan a los 12 jugadores del Tri

La "Hormiga" González es convocado por el "Vasco" al Mundial

Por El Universal

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Revelan a los 12 jugadores del Tri

México.- Javier Aguirre y la Selección Mexicana han revelado la lista de los jugadores de la Liga MX que disputarán la Copa del Mundo 2026. Son 12 elementos los que conforman esta primera convocatoria del "Vasco".

A falta de los futbolistas que militan en Europa y en otras partes del extranjero, estos son los elementos que iniciarán la concentración el próximo miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Como era de esperarse, el Guadalajara es el club que más jugadores aporta. En este llamado de Javier Aguirre son cinco elementos rojiblancos los que estarán en el siguiente Mundial que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

LOS CONVOCADOS POR JAVIER AGUIRRE AL TRICOLOR

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PORTEROS: Raúl "Tala" Rangel y Carlos Acevedo

DEFENSAS: Israel Reyes y Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Gilberto Mora

DELANTEROS: Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega, Guillermo Martínez.

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