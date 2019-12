Reventa se apodera de boletos para final América-Monterrey

Después de Navidad, cerca de Año nuevo, el domingo 29, se desarrollará la gran final de la Liga MX, entre América y Monterrey. Y si alguien quiere asistir, quizá deba sacrificar un poco con los regalos o con la cena.

El precio de los boletos para presenciar el juego en el estadio Azteca, va de $450 hasta $1900 el más caro, aunque en la reventa tiene un costo de $46,000.

LEGALES

Las localidades más baratas, de $450, son para la zona general: Lateral, Lateral Azulcrema; Norte, Norte Azulcrema y Sur, Sur Azulcrema. La Zona Azulcrema tiene un costo de $550. De ahí se pasa a la zona de Discapacidad y Discapacidad Azulcrema que vale $700 pesos. Lo mismo cuesta en la Cabecera y Cabecera Azulcrema.

Más abajo, en Lateral y Lateral Azulcrema, vale $1,000. En Cabecera el valor sube a $ 1,100.

Lateral A, Lateral B y Plus: $1,300.

Plus y Plus Azulcrema: $1,200.

Más cerca: Asiento Club y Asiento Club Azulcrema: $1,800.

Y el boleto más caro para ver la final, el Palco y Palco Azulcrema costará: $1,900. La venta para socios por sitios WEB será el 23 y 24 de diciembre. Para el público en general, el 25. La venta en taquillas para socios será el 23 de diciembre y para el público en general, el 26.

REVENTA

Pero en la reventa los precios están más que inflados. El sitio StubHub, compañía de reventa de entradas, los ha puesto hasta en 46 mil pesos. La comparación es la siguiente:

Los boletos que valen $450, los ofrecen desde $2,800, a $7,000.

Los de $1,200 cuestan $10,800.

Los de $1,300, desde $4,979 a $ 9,900.

Los de $1,800 están a un costo de $11,000 a $31,000.

Y los de $1,900, de $ 24.000 hasta $46,000.