Revisó la FIFA el estadio Universitario

CIUDAD DE MÉXICO.- Una comitiva de la FIFA se presentó al Estadio Universitario de Nuevo León para revisar las instalaciones del inmueble y saber si está en condiciones de albergar los entrenamientos de algún equipo que participe en el Mundial de 2026.

Aún no se ha dado a conocer el país que ocuparía el inmueble. Sin embargo, de acuerdo con reportes de ESPN, podría ser el representativo de Japón, quien tendría su base en la Sultana del Norte.

El equipo nipón enfrentará a Túnez en el estadio de los Rayados del Monterrey el próximo 20 de junio, en duelo correspondiente al Grupo F de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, la directiva de Tigres no ha dado a conocer si habrá alguna selección entrenando durante la justa mundialista. Y aún se espera que la FIFA dé el visto bueno para que el también conocido como "Volcán" pueda ser utilizado en la justa cuatrianual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ademas del Túnez-Japón, en Monterrey también se medirán Ucrania, Suecia, Polonia o Albania ante Túnez. Además de que Sudáfrica se enfrentará ante Corea del Sur, sumado a un encuentro extra entre el primer equipo del Grupo F y el segundo país del Grupo C.