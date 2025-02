Rey Mysterio revela amenazas de Marvel y DC

Pocos han sido los personajes dentro de la lucha libre que se han convertido en ídolos de la fanaticada, gracias a su capacidad en el ring, sus espectaculares vuelos o el diseño de sus máscaras.

Uno de ellos es sin duda Rey Mysterio, leyenda de la WWE, quien con mucho orgullo siempre busca llevar a los primeros lugares a México, país que lo vio iniciar su aventura en el pancracio.

Generando durante sus primeros años con el personaje en México y los Estados Unidos, gran expectativa al utilizar en ocasiones especiales equipo inspirado en superhéroes.

Situación que hace unos años llegó a su final, tras recibir notificaciones por parte de Marvel y DC, compañías que lanzaron amenazas al gladiador y la empresa estadounidense para dejar de utilizar a sus personajes en el cuadrilátero.

"Cuando hice el primero, estaba en AAA. Hice un traje de Superman. Solía usar mallas y calzoncillos sobre las mallas y el logo de los calzoncillos tenía el logo de Superman y los colores. La gente entendió lo que estaba tratando de hacer. Hice Batman, Spider-Man, y llevé eso conmigo a la WWE hasta que me dijeron, 'Oye, tal vez tengas que parar un poco porque estamos recibiendo cartas de cese y desistimiento'", comentó en para el podcast UnLikely.

En esa etapa, el luchador mexicano salió con equipos inspirados en Silver Surfer, Mysterio, Batman, Joker, Wolverine, entre otros, algo que ahora no puede ser por el riesgo de una demanda a WWE.