Reynoso confirmó que el "Cabecita" es baja frente a Pachuca

Jonathan Rodríguez quedó fuera, al menos esta jornada del Guardianes 2021, del Cruz Azul, confirmó Juan Reynoso.

El uruguayo, quien fue expuesto en un video el fin de semana pasado, estuvo a la par del plantel celeste en La Noria, pero para el compromiso ante el Pachuca, a disputarse el lunes en el estadio Hidalgo, no entró en planes.

"Tuvimos una plática fue muy emotiva y muy sincera por parte de él, hacia la institución y sus compañeros. No es el mismo Jonathan de semanas anteriores. A partir de lo que sucedió, algo desagradable e irresponsable", comentó Reynoso, en teleconferencia.

El timonel del Cruz Azul añadió que el "Cabecita" será evaluado en los próximos días para ver si puede regresar pronto a la alineación titular del cuadro cementero, goleador del club y toda la Liga MX en el último par de torneos.

"Ojalá se recupere en el plano personal y profesional. Contamos con él una vez que lo veamos en su mejor expresión".

Sobre el descontento del delantero, Reynoso no quiso involucrarse en el tema y dejó en su jugador las explicaciones, consciente de que Rodríguez nunca ha hablado públicamente desde que llegó a La Noria.

"Esos temas puntuales deben preguntárselos a él. Nosotros contamos con él y lo vemos mejor en expresiones", cerró.