Ricardo Cordero, con nuevo reto en Canadá

Los compromisos rallísticos del piloto potosino Ricardo Cordero han dado inicio de manera oficial. Tras dos meses de inactividad, el Rally Perce Neige, primera fecha del Campeonato de Rallismo Canadiense (CRC), marcará el arranque de la temporada 2026 para la dupla integrada por Cordero y su navegante Marco Hernández.

Previo a esta competencia, el equipo realizó los ajustes necesarios al Citroën con el que participarán a lo largo del campeonato, tomando en cuenta las condiciones extremas que se presentarán en la región de Maniwaki, sede de los tramos cronometrados. En dicha zona se esperan temperaturas bajo cero que podrían alcanzar los -20 grados centígrados, lo que representa un reto importante al tener que dominar superficies de hielo y nieve, escenarios que si bien ya conocen, no forman parte de su entorno habitual.

"Estamos muy emocionados por el inicio de la temporada. Fueron cerca de dos meses de preparación física y mental para ir con todo en este campeonato. Haber sido campeones en 2025 no significa bajar el nivel de exigencia; al contrario, se analizaron errores y se diseñó una nueva estrategia para no repetirlos", señaló Cordero, quien destacó el trabajo de su equipo 399 Tactical GHR Motorsport, encabezado por su ingeniero en jefe Flavio Laborde, así como la labor de su navegante Marco Hernández.

Como motivación extra para esta primera fecha, Ricardo Cordero, Marco Hernández y su equipo fueron reconocidos durante la tradicional cena de premiación del CRC, donde recibieron de manera oficial los trofeos que los acreditan como campeones de la temporada 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí