Ricardo de Santiago listo para “Fiestas Patrias”

Todo se encuentra listo para que este día en punto de las 16:00 horas, se lleve a cabo la sensacional novillada de “Fiestas Patrias” en la Plaza de toros Rodolfo Gaona del municipio de Villa de Reyes.

Para este festejo, la empresa ha confeccionado un interesante cartel, en donde figura triunfador potosino Ricardo de Santiago, quien se hará acompañar del potosino Gerardo Cruz, y con ellos alternará el tlaxcalteca Jesús Jiménez y el queretano Alejandro Moreno, quienes habrán de despachar un encierro de la ganadería de Marco Garfías.

Ricardo de Santiago ha estado teniendo actividad y estuvo en Santa María del Río, en donde tuvo una buena actuación, pero lamentablemente no pudo cortar apéndices, por su parte, Gerardo Cruz no se ha sabido nada de él, más su afición e intención de seguir en la fiesta brava, pero no ha tenido las oportunidades necesarias, esperando que esta tarde pueda tener una gran actuación.

De Jesús Jiménez es un novillero oriundo de Tlaxcala, pero residente en San Luis Potosí y espera poder retomar el camino con este festejo y finalmente Alejandro Moreno de Querétaro quien debuto en el año 2016 y también ha tenido poca actividad, por lo que espera poder tener una buena actuación en este festejo.

El día de hoy se encuentra a la venta los boletos para este festejo con un costo de 80 pesos para los niños menores de 12 años y para los adultos de 180 pesos o un poco más en la taquilla.