Ricardo Ferretti tras la derrota: Cruz Azul merecía ganar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El consuelo de Ricardo Ferretti es que Cruz Azul llegó diez ocasiones, y sólo metió una. Para el "Tuca", "si un equipo merecía ganar, era el mío", dijo al terminar el juego en el que el Inter Miami ganó 2-1 con gol de último minuto de Lionel Messi.

"Usted vio a Messi nada más, no vio 90 y tantos minutos", dijo el entrenador cementero cuando se le preguntó sobre si su equipo jugó mal.

"¿Cuantas oportunidades de gol tuvimos? Diez, no sólo por la izquierda, por todos lados, pero este jueguito se define con una cosa que se llama gol", comentó Ferretti.

Sonrió sarcásticamente: "Así es el futbol, muchas veces injusto, si fuera justo este deporte no tuviera chiste". Reiteró: "Si hoy un equipo merecía ganar era el mío".

Cruz Azul acumuló su cuarta derrota en ese segundo semestre del año, tres en la Liga MX y este ante el cuadro que comanda Messi.

Aceptó sin remedio, el peso del astro argentino, el héroe del juego: "Messi, es otro rollo, es un super jugador, fuera de serie, eso sí, no lo niego y determina el partido con una especialidad que tiene".

Cruz Azul tendrá su próximo juego en la Leagues Cup, hasta el sábado 29 de julio cuando se enfrente al Atlanta United dirigido por el técnico mexicano, Gonzalo Pineda.