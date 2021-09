Ricardo Peláez descarta negociar con Almeyda; niega fracaso con Chivas

Ricardo Peláez estuvo este lunes en conferencia de prensa, luego del cese de Víctor Manuel Vucetich como técnico del Chivas. El directivo aclaró muchos puntos, entre los que primero confirmó a Michel Leaño como el entrenador interino para el Clásico Nacional ante América.

"A raíz el comunicado de Chivas, la salida de Víctor Manuel Vucetich, el día de hoy vamos a presentar de manera interina, un cuerpo técnico encabezado por Marcelo Michel Leaño, Franciscoi Robles, "Tilón", Chávez, Héctor Quintero, preparador de porteros. Preparador Físico César Andrade y Fernando Signorini".

Además, el director deportivo del Rebaño declaró que no buscarán a Matías Almeyda, debido a que tiene un compromiso vigente con el San Jose Earthquakes de la MLS.

"Por respeto a nuestro DT Vucetich no iniciamos entrevistas. Tenemos opciones, vamos a encontrar la mejor opción. Almeyda quiere mucho la afición de Chivas, pero él mismo lo dijo, tiene un compromiso y no podemos entrar en comunicación. Hay cuatro o cinco opciones interesantes".

¿POR QUÉ EL ADIÓS A VUCETICH?

"No nos guiamos por abucheos. No encontramos la evolución futbolística. Costó mucho trabajo. Siento que el entorno cada vez estaba más turbio, pero había que darle el apoyo a alguien como Vucetich. Estábamos aotorados y por eso el cambio".

SOBRE MICHEL LEAÑO

"Es un interinato. Vendrán algunas entrevistas con opciones. Leaño es DT, hay muchos jóvenes con el equipo. Hubo siete debuts, Marcelo los conoce muy bien. Es una decisión lógica. Pero es un interinato".

¿CUÁLES SON LOS CANDIDATOS?

"Si existe un plan B, que requiere tiempo. He leído mucho de que me entrevisté con varios técnicos, y que me arreglé económicamente y es mentira. Hemos respetado la jerarquía y trayectoria de Vucetich. No puedo entrevistar técnicos si tengo uno en el equipo. Plan B sí tenemos, vamos a iniciar con este sin descuidar nuestro objetivo. Hay candidatos y lo vamos a revisar con el comité deportivo".

Niega fracaso en su estancia con el club

Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, negó que su estancia en el equipo haya sido un fracaso, a pesar de la gran inversión que se hizo a su llegada y que no ha logrado, siquiera, llegar a disputar una final.

En la presentación de Marcelo Michel Leaño como técnico interino de Chivas, Peláez dijo acerca de su gestión: "Yo estoy contento, es un reto apasionante. Estoy enamorado de este proyecto. Nos ha llevado tiempo, ha habido tropiezos, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Esto no es un fracaso, vamos en un proceso, y no diré eso hasta el balance final".

Sobre si fue un "fracaso" el haber contratado a Víctor Manuel Vucetich como entrenador, mencionó: "El contratar a Vucetich fue fundamental. Asumo mi responsabilidad, la que me toca. Nos acercamos un poco a lo que queremos, pero es hora de ver hacia adelante".

En lo que no quiso aceptar la responsabilidad total, es si él decidió la salida del llamado Rey Midas: "Nadie toma las decisiones solo, soy el responsable, pero todo pasa por el consejo directivo", mencionó.

De igual forma, negó que se vaya a actuar en contra de los jugadores: "No, nada. Lo que nos falta es más futbol. Veo un compromiso importante, El juego del sábado no fue bueno en funcionamiento, pero ¿vieron la barrida de Olivas? ¿La del Tiba que desvía una pelota? Por entrega no hay problema".

Por la tarde, Amaury Vergara estará en el entrenamiento donde Marcelo Michel Leaño será presentado como técnico del Guadalajara, interino.