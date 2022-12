Ricardo Salinas tunde a la Selección Mexicana tras final de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- El empresario Ricardo Salinas explotó contra la Selección Mexicana de futbol tras la final de este domingo entre Argentina y Francia.

Tras ver el partido final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Ricardo Salinas Pliego explotó contra el equipo que representó a México bajo la tutela del "Tata" Martino.

Salinasa Pliego publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que consideró que al Tri "le falta todo" para jugar como lo hicieran las selecciones albiceleste y gala en el estadio de Lusail.

"Les falta todo... después de ver el juego de hoy espero entiendan en qué lugar estamos, ¿ven a algún jugador como Mbappé que pueda empatar una final en 2 minutos o uno que tire un penal como Messi?", cuestionó a los usuarios.

Además, invitó a "ser responsables y a partir de NO CULPAR A OTROS o al pasado, trabajemos juntos (sic)".

Al ser cuestionado por los usuarios de Twitter si cree que en algún momento la Selección Mexicana alcance ese nivel contestó que no.

México quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 al enfrentar a Arabia Saudita, pese a que en dicho partido ganó 2-1, el resultado no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda.

Argentina, uno de los rivales de México en la fase de grupos quedó campeona del Mundo liderada por Lionel Messi.

