Ricciardo, descalificado de la sesión de clasificación

Los comisarios deportivos del Gran Premio de Singapur han acordado descalificar al australiano Daniel Ricciardo (Renault) de la sesión de clasificación disputada este sábado y en la que había acabado octavo, porque su coche entregó más energía eléctrica de la que está permitida por el reglamento técnico.



"Durante la Q1 el coche número 3 de Daniel Ricciardo superó el límite de potencia del MGU-K de 120 kW, lo cual incumple el artículo 5.2.2 y el diagrama de flujo de energía mostrado en el apéndice 3 del reglamento técnico de la F1 2019", escribe en su informe Jo Bauer, delegado técnico de la FIA, según recoge Motorsport.com.

Y añade: "A pesar de los argumentos del equipo, los comisarios toman nota de lo que establece el artículo 1.2.2 del Código Deportivo Internacional: 'Si un coche no cumple con la normativa técnica, no se podrá argumentar que no hubo ventaja de rendimiento".

Pese a la argumentación de Renault de que las ganancias fueron "muy pequeñas" y "no ofrecieron beneficio medible", los comisarios anunciaron la exclusión de Ricciardo de la clasificación.

El equipo Renault debe ahora solicitar que Ricciardo pueda participar en la carrera de este domingo y que lo haga comenzando desde el fondo de la parrilla.