Rivalidad entre México y EU se pone a prueba nuevamente con Leagues Cup

La Leagues Cup, torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS, regresa después de no realizarse en 2020 por el Covid-19.

Por México compiten cuatro clubes: Santos Laguna, León, Pumas y Tigres, lugares obtenidos por ser campeón y subcampeón en los torneos del año anterior.

Los rivales a los que se enfrentarán son: Orlando City, Sporting Kansas City, New York City y Seattle Sounders, respectivamente. Las series inician este día en cuartos de final, a partido único, todos en casa de los cuadros de la Major League Soccer.

Las semifinales serán en septiembre y la final, que ya tiene la sede definida, se desarrollará en el Allegiants Stadium de Las Vegas, Nevada, mismo lugar donde se realizó la reciente final de la Copa Oro. El torneo fue creado como un primer intento de la unión de las Ligas, porque a la larga el objetivo es hacer de este torneo algo más incluyente y tener la participación de varios equipos.

Para los equipos de la MLS, el jugar contra los clubes mexicanos, siempre es un clásico. "Jugamos con todo contra ellos, con mayor concentración, con más táctica... Sabemos que México tiene buenos equipos, buenos jugadores, y además tienen esa inteligencia de calle, de formarse en los barrios, contra nosotros que lo hacemos en escuelas", explica Peter Vermes, técnico del Sporting Kansas City.

Hasta para los mexicanos que juegan en la MLS, es importante ganar a los cuados mexicanos. "Conozco muy bien la Liga Mexicana... Ojalá sean buenos juegos. Queremos competirle a la Liga MX, y para eso hay que ser el que pone las condiciones sobre el terreno de juego".

Las semifinales de este certamen se desarrollarán hasta principios de septiembre.



* ASÍ SE JUEGA

Al igual que hace dos años, el torneo sólo tendrá encuentros en Estados Unidos.

- Cada Liga elige a sus cuatro representantes. En el caso de México, se toma en cuenta la tabla general del ciclo 2020-21, pero se quita a los equipos que van a la Concacaf.

- Los partidos siempre serán en casa de los conjuntos de la MLS. Si se enfrentan representantes del mismo país, se designa una sede neutral en la Unión Americana para que ninguno aparezca con ventaja.

- La final será en el estadio Allegiant de Las Vegas y se jugará el 22 de septiembre.



* ENTRE MEXICANOS

Mientras toda la Leagues Cup tiene duelos Estados Unidos vs México, en la Liga de Campeones de la Concacaf hay una serie entre clubes de la Liga MX: Cruz Azul vs Monterrey.