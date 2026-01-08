Rivero explica su salida de Cruz Azul

México.- La etapa de Ignacio Rivero en Cruz Azul llegó a su fin. Después de cinco años y medio, el uruguayo dijo adiós a La Máquina con emociones encontradas y la certeza de que su siguiente destino está en Tijuana, donde defenderá los colores de Xolos en el Clausura 2026.

El excapitán celeste no se marchó a escondidas. Antes de viajar, atendió a varios aficionados, firmó camisetas y posó para fotografías. También ofreció unas palabras a los medios, con un discurso cargado de agradecimiento y nostalgia.

"Es una sensación rara porque son varios años en los cuales estuve dependiendo del club. Pero bueno, cerrar etapas, pensar ya en lo que es Tijuana, recién feliz", expresó Rivero, consciente del peso que tuvo Cruz Azul en su carrera profesional.

El mediocampista recordó su primer contacto con el futbol mexicano y el valor que tuvo ese respaldo inicial. "Estuve ahí en 2018 cuando era un chico, me abrió las puertas aquí en México. Siempre me trataron bien y bueno, felicidad tanto para mí como para mi familia", compartió.

Rivero aceptó que la salida no resultó sencilla por la forma en que se dio. "Sensaciones extrañas porque claro, por cómo se dio todo. Pero nada, pasar de página", afirmó, antes de destacar la entrega total que mantuvo durante su estancia en el club.

"Me entregué en cuerpo y alma lo que es el club, el cariño de lo que es la gente... agradecer a todo el personal, técnicos y compañeros. Hemos ganado muchas cosas, de las otras también, pero bueno, de todo se aprende", añadió.