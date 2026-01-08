logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rivero explica su salida de Cruz Azul

Por El Universal

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Rivero explica su salida de Cruz Azul

México.- La etapa de Ignacio Rivero en Cruz Azul llegó a su fin. Después de cinco años y medio, el uruguayo dijo adiós a La Máquina con emociones encontradas y la certeza de que su siguiente destino está en Tijuana, donde defenderá los colores de Xolos en el Clausura 2026.

El excapitán celeste no se marchó a escondidas. Antes de viajar, atendió a varios aficionados, firmó camisetas y posó para fotografías. También ofreció unas palabras a los medios, con un discurso cargado de agradecimiento y nostalgia.

"Es una sensación rara porque son varios años en los cuales estuve dependiendo del club. Pero bueno, cerrar etapas, pensar ya en lo que es Tijuana, recién feliz", expresó Rivero, consciente del peso que tuvo Cruz Azul en su carrera profesional.

El mediocampista recordó su primer contacto con el futbol mexicano y el valor que tuvo ese respaldo inicial. "Estuve ahí en 2018 cuando era un chico, me abrió las puertas aquí en México. Siempre me trataron bien y bueno, felicidad tanto para mí como para mi familia", compartió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Rivero aceptó que la salida no resultó sencilla por la forma en que se dio. "Sensaciones extrañas porque claro, por cómo se dio todo. Pero nada, pasar de página", afirmó, antes de destacar la entrega total que mantuvo durante su estancia en el club.

"Me entregué en cuerpo y alma lo que es el club, el cariño de lo que es la gente... agradecer a todo el personal, técnicos y compañeros. Hemos ganado muchas cosas, de las otras también, pero bueno, de todo se aprende", añadió.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fallece Martin Chivers, emblemático exdelantero del Tottenham
    Fallece Martin Chivers, emblemático exdelantero del Tottenham

    Fallece Martin Chivers, emblemático exdelantero del Tottenham

    SLP

    AP

    El club inglés Tottenham anuncia con pesar la muerte de Martin Chivers, recordado por su brillante carrera y aportes al equipo.

    Despiden a John Harbaugh y los Ravens de Baltimore se enfrentan a un futuro incierto
    Despiden a John Harbaugh y los Ravens de Baltimore se enfrentan a un futuro incierto

    Despiden a John Harbaugh y los Ravens de Baltimore se enfrentan a un futuro incierto

    SLP

    AP

    El despido de John Harbaugh sacude los cimientos de los Ravens de Baltimore en la liga

    Barcelona aplasta 5-0 al Athletic Bilbao en Supercopa de España
    Barcelona aplasta 5-0 al Athletic Bilbao en Supercopa de España

    Barcelona aplasta 5-0 al Athletic Bilbao en Supercopa de España

    SLP

    AP

    Lamine Yamal observó desde la banca en la paliza del Barcelona sobre Athletic Bilbao

    Napoli complica su camino en la Serie A al empatar 2-2 con Hellas Verona
    Napoli complica su camino en la Serie A al empatar 2-2 con Hellas Verona

    Napoli complica su camino en la Serie A al empatar 2-2 con Hellas Verona

    SLP

    AP

    Atalanta supera a Bologna en un duelo de la Serie A y se posiciona en el séptimo lugar de la tabla.