Roce dejó fuera a Richards y de Alba Jr.

La segunda carrera de la Copa Mercedes-Benz en León tuvo un momento álgido, cuando Homero Richards, de Grupo Zapata y Salvador de Alba Jr., de Sidral Aga-Red Cola, tuvieron un roce antes de entrar a la recta principal mientras se disputaban el liderato de la carrera, el cual finalizó con el despiste de Richards y posteriormente con la sanción por parte del Director de Carrera, que dejó a ambos pilotos sin posibilidades de pelear por los primeros lugares.

"Yo era más rápido que él y ya lo había demostrado dos vueltas antes, en la tercera oportunidad me dije que ya no tenía por qué levantar en virtud que ya tenía el auto adentro y fue entonces cuando me saca a la tierra y él se pasa en la frenada", comentó el tapatío.

Salvador dijo que no debe de ser así porque el año pasado se respetaba y eran carreras muy limpias y en cambio ahora se están produciendo demasiados contactos y que pudo haber sido una carrera muy buena peleando limpio.

"Tiene que reconocer que yo tenía más velocidad y que antes del contacto estuvo dos veces a punto de sacarme", aclaró De Alba.

El piloto del auto No. 1 dijo que no está de acuerdo con la sanción que se le aplicó, pero que respeta el punto de vista de las autoridades, aunque en el video se ve claro.

El actual monarca de la categoría dijo que al final del día, se iba de León con la satisfacción de haberle dado a Sidral Aga-Red Cola, el primer triunfo de la temporada haciendo mancuerna con George Garciarce y que aún lamenta lo que ocurrió en la segunda competencia, porque era casi seguro que iban a subir nuevamente a la parte más alta del podio.