Rockets vienen de atrás para ganar a Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee.- Kevin Durant anotó 25 puntos y lideró una remontada en el cuarto periodo, para que los Rockets de Houston doblegaran el viernes 119-109 a los Grizzlies de Memphis.

Jabari Smith Jr. sumó 21 puntos y 16 rebotes, en tanto que Amen Thompson aportó 18 unidades por Houston, que puso fin a una racha de dos derrotas. Durant también repartió 10 asistencias.

Olivier-Maxence Prosper encabezó a los Grizzlies con un récord personal de 31 puntos y capturó siete rebotes. GG Jackson y Javon Small añadieron 14 tantos cada uno. Sin embargo, Memphis sufrió su quinta derrota consecutiva y la 13ª en sus últimos 14 partidos.

Los Grizzlies perdían 96-93 cerca de la marca de los 7 minutos del cuarto periodo cuando Durant regresó y logró un triple. Eso puso en marcha una racha de 14-3 a lo largo de la parte media del periodo que amplió la ventaja de los Rockets a 110-96.

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Los Rockets, que ocupan el sexto lugar en la Conferencia Oeste, están más cerca de Minnesota, que es quinto, de lo que están de la zona de play-in. Con el triunfo, Houston se colocó a un juego de los Timberwolves, que no jugaron, y con cuatro juegos de ventaja sobre Phoenix por el séptimo puesto.