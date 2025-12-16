logo pulso
Rodgers y Steelers mantienen la cima

Vencen a los Miami Dolphins, para liderar la división Norte en el cierre de la Semana 15

Por EFE

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Rodgers y Steelers mantienen la cima

Redacción Deportes.- Los Pittsburgh Steelers superaron este lunes 28-15 a los Miami Dolphins para mantenerse en la cima de la división Norte de la Conferencia Americana en el cierre de la semana 15 de la temporada de la NFL.

Los Steelers tienen ocho triunfos y seis derrotas, en el primer lugar de su división que hoy los tiene dentro de los equipos que clasifican a los ´playoffs´.

Los Dolphins quedan con marca de 6-8, en el tercer lugar del Este de la AFC ya sin posibilidades de alcanzar la postemporada.

Aaron Rodgers lideró la victoria con 224 yardas por pase y dos envíos de anotación.

Con los Dolphins, Tua Tagovailoa sufrió con la presión, fue capturado cuatro veces en el juego, lo que le impidió tener precisión; fue interceptado por Asante Samuel en el primer cuarto.

Miami tomó ventaja 0-3 con un gol de campo de 54 yardas de Riley Patterson en el segundo cuarto.

Con los Steelers, Rodgers fue apturado dos veces. Sólo pasó para 90 yardas, a pesar de eso, en su última serie logró establecer una ofensiva de cinco minutos que recorrió 60 yardas hasta la anotación por tierra de Connor Heyward que les dio ventaja 7-3 antes del descanso.

En el tercer cuarto, Pittsburgh lo aprovechó para despegarse 21-3 gracias a un par de envíos a las diagonales que atraparon Marquez Valdes-Scantling y DK Metcalf.

En el inicio del último periodo, en el que un acarreo de Jonnu Smith incrementó la ventaja 28-3.

Miami tuvo una reacción tardía con dos pases de ´touchdown´ hacia Darren Waller.

