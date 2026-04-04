Rodrigo Pacheco alcanzó semifinales

La edición 37 del San Luis Tennis Open ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, tras una intensa jornada de viernes en el Club Deportivo Potosino, donde destacó el avance del mexicano Rodrigo Pacheco.

El joven nacional firmó una remontada de carácter al imponerse 3-6, 6-1 y 6-4 al argentino Juan Pablo Ficovich, en un partido que se extendió por poco más de dos horas. Pacheco mostró temple tras perder el primer set, ajustando su juego para dominar el segundo parcial con tres quiebres, y mantener el control en el tercero, el más disputado del encuentro.

Con esta victoria, el mexicano sumó su segundo triunfo sobre Ficovich en tres enfrentamientos y aseguró su lugar entre los mejores cuatro del torneo. "Verdaderamente estoy muy pero muy feliz, conviene pelear todos los puntos y gracias por todo este apoyo. Estaba muy nervioso en el último juego pero me enfoqué en lo que tenía que ser y logré darle la vuelta al partido", declaró el Yucateco tras su triunfo.

En otro de los duelos, el australiano Tristan Schoolkate (2) protagonizó una dura batalla ante el argentino Facundo Mena, a quien venció en tres sets por 2-6, 6-2 y 7-6(2), en un encuentro que superó las dos horas de duración y que se definió en un intenso tie break.

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Por su parte, el colombiano Nicolás Mejía (3) se impuso en un duelo latinoamericano al chileno Matías Soto por 7-6(5) y 6-4, en una reedición de la final de 2024, avanzando así a semifinales donde buscará repetir presencia en el partido por el título.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del campeón defensor James Duckworth (1), quien no tuvo mayores complicaciones para derrotar al kazajo Beibit Zhukayev por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora, manteniendo su condición de favorito.

Con estos resultados, las semifinales prometen grandes emociones: Duckworth se enfrentará a Rodrigo Pacheco en un duelo de alto calibre, mientras que Schoolkate y Mejía disputarán el otro boleto a la final, abriendo la posibilidad de una final australiana o latinoamericana en San Luis Potosí.