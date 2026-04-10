Rodríguez gana a McLean en el duelo de pitcheo
NUEVA YORK.- Eduardo Rodríguez superó en el duelo de pitcheo a Nolan McLean, en una revancha de la final del Clásico Mundial de béisbol y condujo a los Diamondbacks de Arizona a una victoria por 7-1 sobre los Mets de Nueva York.
Rodríguez realizó su último pitcheo perdiendo 1-0 antes de que los Diamondbacks anotaran cuatro carreras en la séptima entrada ante McLean (0-1) y Luke Weaver. El venezolano Gabriel Moreno recibió a Weaver con un doble impulsor como emergente antes de que su compatriota José Fernández venciera el tiro al plato de Mark Vientos en un rodado de Alek Thomas a la inicial.
Tim Tawa conectó un elevado de sacrificio y otro venezolano, Jorge Barrosa, siguió con un triple productor.
Moreno y Adrián del Castillo añadieron dobles impulsores en la octava entrada.
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Rodríguez (1-0) permitió cinco hits —incluido el jonrón del cubano Luis Robert Jr. en el primer inning. Fue la primera carrera limpia que el zurdo admite esta temporada.
El venezolano ponchó a tres en seis innings.
A McLean se le cargaron dos carreras con tres hits y ponchó a ocho en 6 1/3 innings.
Rodríguez lanzó cuatro entradas sin permitir carreras y McLean cedió dos anotaciones en 4 2/3 innings el 17 de marzo, cuando Venezuela ganó el Clásico Mundial al superar 3-2 a Estados Unidos.
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