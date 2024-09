Análisis de la Opinión de Roger Federer sobre Jannik Sinner en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Roger Federer considera que el caso de Jannik Sinner suscita cuestionamientos sobre si el actual número uno del tenis debió seguir compitiendo hasta que hubiera sido absuelto de consumir intencionalmente un esteroide anabólico por el cual arrojó positivo dos veces en marzo.

"No es el tipo de noticia que nos gusta ver en nuestro deporte, independientemente de si hizo algo o no. O si lo hizo otro jugador. Es un ruido que no queremos", dijo Federer al ser entrevistado el martes en el programa ´Today´ de la cadena NBC para promover un libro de fotos sobre él. "Es una situación complicada. Es la pesadilla de todo deportista".

"Entiendo la frustración de otros, de que si fue tratado igual que los demás. Aquí está el meollo de la cuestión", prosiguió. "Todos creemos que Jannik no hizo nada, pero está la inconsistencia de no haber sido potencialmente sancionado al no estar 100% seguros de lo que estaba pasando. Ahí está la pregunta que necesita ser respondida".

Por la noche, Federer fue ovacionado en el estadio Arthur Ashe cuando su nombre anunciado durante el segundo set del duelo entre Aryna Sabalenka y Zheng Qinwen en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Federer sonrió y saludó cuando se lo mostró en las pantallas gigantes de la arena.

Fue la primera visita del campeón de 20 torneos de Grand Slam al Ashe desde se alejó de la competencia. Federer anunció su retiro, y disputó su último partido oficial en Wimbledon el año previo.

El suizo fue el último hombre en ganar títulos sucesivos en el US Open, cinco en fila entre 2004 y 2008.

Varios jugadores han respondido al caso de Sinner, quien enfrentará a Daniil Medvedev en los cuartos de final del US Open el miércoles.

Entrevistado por un programa de la televisión española, Rafael Nadal dijo el lunes que no cree que Sinner recibió un tratamiento preferencial.

Federer también contó que conversó recientemente con Nadal, su eterno rival en la cancha y amigo afuera. El español tiene 38 años y ha jugado poco en las últimas dos temporadas debido a lesiones, operándose la cadera el año pasado. No acudió a este US Open.

No se sabe con certeza si Nadal, campeón de 22 grandes, volverá a la gira.

"Puede hacer lo que le plazca", dijo Federer. "Ha sido uno de los tenistas más icónicos del deporte. Espero que pueda despedirse en sus propios términos y cuando realmente quiera".