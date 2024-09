Javier Aguirre se arrepiente de no contestarle a André Marín

El periodismo deportivo inició la semana con la noticia de la muerte de

, reconocido periodista que perdió la batalla ante un tema de salud., actual técnico de la Selección Mexicana, habló al respecto y reveló sentirse arrepentido por no contestar una llamada de Marín aun sabiendo que no atravesaba el mejor estado posible."La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y fui un cabrón, lo reconozco", recordó en charla a MVS.El Vasco señaló que Marín lo buscó vía telefónico y se negó a contestar, sabiendo que era del tema referente a la Selección."Me llamó desde Monterrey, ya estaba mal, cuando yo ya sabía que él estaba internado y no le contesté dos veces ya estando yo otra vez en Selección Nacional porque no podía en ese momento o cualquier circunstancia", mencionó.Aguirre agregó que intentó comunicarse con André, pero su estado de salud ya le impidió tener una charla."Ya cuando le hablé, ya no podía él hablar y me entró una tristeza porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez, él sabe que lo quise mucho y estoy rezando por su descanso", señaló Javier.