Roger Federer, vacunado y emocionado

El suizo Roger Federer reveló que ya recibió las dosis de vacunación para combatir el Covid-19, pero que todavía no llevará a su familia a los torneos, ni a Roland Garros o Wimbledon.

Su Majestad se encuentra en constante prácticas sobre la arcilla, para prepararse en esta etapa del calendario rumbo al French Open, segundo Grand Slam de la temporada.

"Estoy vacunado. Tomé la Pfizer. Estoy feliz de haber podido hacerlo con todos los viajes que hago. Lo he hecho principalmente por otros, ya que no quiero contagiar a otra persona. Tenemos que ser cuidadosos. Somos muy cuidadosos", dijo Federer.

"En este momento, el modo de regreso está activado, veamos qué se puede lograr, no puedo llevar a la familia a París, probablemente tampoco Wimbledon", añadió Roger a Léman Bleu TV, previo a su regreso al polvo de ladrillo que será en el Geneva Open.

Del 16 al 22 de mayo, Federer competirá en su país natal, para retomar el ritmo sobre la arcilla y, a partir del 30 de mayo, retornará a Roland Garros, su segunda participación en los últimos seis años; su único título sobre la tierra parisina fue en 2009.