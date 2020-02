Roger Martínez rechaza oferta de Galaxy

Roger Martínez dejó ir el segundo tren hacia la Major League Soccer. Ahora, el volante colombiano desdeñó la posibilidad de ser jugador del Galaxy de Los Ángeles.

El cafetero, fuera de las convocatorias de Liga MX y Concacaf, se cotizó ante el interés de los angelinos, que no aceptaron lo pretendido: un salario anual de más de 2 millones de dólares y bonos para el representante.

El primer equipo norteamericano interesado en Roger fue el Inter de Miami, nueva franquicia de la MLS que terminó por llevarse al mexicano Rodolfo Pizarro por casi 19 mdd; sin embargo, el entorno de Martínez tenía desde finales del 2019 la prioridad de encontrar acomodo en clubes de Italia, pero en calidad de préstamo.

A principios de 2020, el agente del futbolista sudamericano y seleccionado nacional estuvo en Argentina, donde aseguró que el Boca Juniors sería una opción para su cliente. Incluso, la semana pasada, se habló de que el Inter de Miami reactivó las negociaciones.

"El director deportivo [del Inter de Miami] nunca se comunicó con nosotros, en consecuencia no hay comunicación ni reactivación de algo que nunca existió oficialmente", señaló Fernando López a El Universal Deportes.

Por el momento, Martínez entrena con normalidad en el Nido de Coapa, la situación contractual y las declaraciones que ha soltado sin autorización tienen molesta a la directiva azulcrema, razón por la que no fue -y no será- contemplado en la Liga de Campeones de la Concacaf.

"No está registrado Roger [en la Liga de Campeones de la Concacaf]", confirmó esta tarde el técnico de las Águilas, Miguel Herrera.

Martínez no tiene minutos en lo que va del Clausura 2020. Por lo que el escenario más favorable es su salida, aunque la situación ya se convirtió en un juego de estira y afloja.