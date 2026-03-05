Rojinegros del Atlas se aprovechan de los Xolos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, Los Rojinegros de Atlas midieron fuerzas con los Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco como parte de la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 Con México, que dio como marcador final un 2-1 en favor de los locales.

El primer tiempo fue muy disputado en el medio campo y las ocasiones de gol se dieron en ambas porterías. Atlas atacó primero con un remate de fuera del área que dio en el poste, luego Kevin Castañeda probó de larga distancia al minuto 18, pero sin éxito. Atlas hacía lo propio con acercamientos de "Ponchito" González al 18 y un cabezazo de tiro de esquina al 27.

Ignacio Rivero tuvo la oportunidad más clara al minuto 45+1, pero su remate de zurda pasó apenas por un costado del poste derecho de Camilo Vargas y nos fuimos al medio tiempo sin anotaciones.

En la parte complementaria, los Rojinegros dieron un nuevo aviso al minuto 47 con un cabezazo de Rodrigo Schlegel que se impactó en el travesaño. Tan solo tres minutos después, se abrió el marcador a favor de los Académicos con una gran jugada colectiva que definió Alfonso González.

Los Académicos tomaron confianza y lograron aumentar la ventaja en el minuto 65 con un auténtico golazo de tiro libre de Alfonso González, que firmaba el segundo para su equipo y en su cuenta personal. Este fue un tanto especial para él, pues significó su gol número 50 en la Liga BBVA MX.

Al minuto 90+3, se marcó la pena máxima en contra de Atlas y Rodrigo Schlegel se fue expulsado por doble amarilla. Diego Abreu cobró correctamente para hacer el del descuento. Los Rojinegros manejaron el ritmo del resto del encuentro, y aunque los Xolos buscaron responder, finalmente los tres puntos se quedaron en el Estadio Jalisco con el Atlas.