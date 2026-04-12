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Rojinegros y Rayados reparten unidades

Por El Universal

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
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Rojinegros y Rayados reparten unidades

México.- El gol nunca llegó en el partido entre el Atlas y el Monterrey (0-0). Ambas escuadras aparecieron en el Estadio Jalisco con la gran urgencia de sumar tres puntos, pero tuvieron que repartir unidades.

Ante la falta de acciones de peligro y anotaciones, la afición rojinegra gastó su garganta abucheando a Uros Durdevic, el delantero de los Rayados que salió del club jalisciense con el torneo en curso.

Los regiomontanos arrancaron con esa necesidad de encontrar la anotación lo más pronto posible, para asentarse en el campo. Lucas Ocampos tuvo destellos durante esos primeros minutos, pero después se diluyó, como lo hizo el resto del equipo.

El Atlas también se asomó con timidez al área rival. La primera jugada de peligro llegó por parte de Paulo Ramírez, quien —con un remate descompuesto— descolocó a la defensa de los Rayados, pero no pasó a más.

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Luca Orellano también intentó marcar diferencia desde el costado derecho, pero —por más que intentaba generar centros— tampoco encontró conexión.

En el minuto 40, Jesús Corona enfrentó en el mano a mano a Gaddi Aguirre; con el balón muy pegado al pie, el "Tecatito" le ganó el duelo individual al defensor rojinegro, adelantó el esférico, lanzó un centro de izquierda hasta el segundo poste, que fue rematado por Ricardo Chávez, quien vio cómo Capasso le robó la anotación al despejar en la línea.

Para el complemento, los dos equipos se conformaron.

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