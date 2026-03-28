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Rojos juveniles alistan su debut en casa

Por Romario Ventura

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Rojos juveniles alistan su debut en casa

La espera terminó y la emoción del fútbol americano regresa al emparrillado. Este sábado 28 de marzo a las 11:00 horas, el equipo ROJOS en categoría juvenil hará su debut en la temporada recibiendo en casa a los Dragones de Irapuato, en un duelo que promete intensidad, contacto físico y gran entrega desde el arranque.

El kickoff no solo marcará el inicio de un nuevo calendario competitivo, sino también el resultado de meses de preparación, disciplina y sacrificio por parte de una generación de jugadores que buscará dejar huella. Con una identidad definida, el conjunto local saltará al campo decidido a competir al máximo nivel y hacer valer su condición de local.

La sede del encuentro será la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, casa de los ROJOS, donde se espera una importante respuesta de la afición. El llamado es claro: llenar las gradas, vestir de rojo y convertir este inicio de temporada en una auténtica fiesta deportiva que impulse al equipo en cada jugada.

Más allá del terreno de juego, ROJOS representa un proyecto que integra a toda una comunidad: familias, estudiantes, entrenadores y seguidores que han sido parte del crecimiento y consolidación del programa dentro del fútbol americano nacional.

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Con el escenario listo y la motivación al máximo, los ROJOS están preparados para iniciar su camino en la temporada, con la firme intención de responder dentro del campo y comenzar a escribir su propia historia.

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