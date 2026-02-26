Roki Sasaki permite tres carreras con los Dodgers
SCOTTSDALE.- El lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles Roki Sasaki recibió muchos batazos y tuvo dificultades para encontrar la zona de strike en su primera salida de los entrenamientos de primavera el miércoles, al permitir tres carreras, tres hits y otorgar dos bases por bolas en una entrada y un tercio de labor contra los Diamondbacks de Arizona.
El lanzador japonés, de potente recta, intenta ganarse un lugar en la rotación tras una actuación destacada como relevista en la postemporada del año pasado, cuando ayudó a los Dodgers a ganar una segunda Serie Mundial consecutiva.
Sasaki mostró su habitual recta poderosa el miércoles —ponchó a tres—, pero solo 17 de sus 36 lanzamientos fueron strikes.
no te pierdas estas noticias
México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro
El Universal
Javier Aguirre convocó jugadores de Liga MX para el partido amistoso contra Islandia en febrero 2026.
Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions
AP
Atalanta logró una remontada histórica con un penal en el último minuto para eliminar a Borussia Dortmund y mantener la presencia italiana.
FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans" en el Mundial
AP
La FIFA acordó con la federación escocesa permitir el ingreso de sporrans en estadios de Estados Unidos durante el Mundial 2026.