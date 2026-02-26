Roki Sasaki permite tres carreras con los Dodgers

SCOTTSDALE.- El lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles Roki Sasaki recibió muchos batazos y tuvo dificultades para encontrar la zona de strike en su primera salida de los entrenamientos de primavera el miércoles, al permitir tres carreras, tres hits y otorgar dos bases por bolas en una entrada y un tercio de labor contra los Diamondbacks de Arizona.

El lanzador japonés, de potente recta, intenta ganarse un lugar en la rotación tras una actuación destacada como relevista en la postemporada del año pasado, cuando ayudó a los Dodgers a ganar una segunda Serie Mundial consecutiva.

Sasaki mostró su habitual recta poderosa el miércoles —ponchó a tres—, pero solo 17 de sus 36 lanzamientos fueron strikes.