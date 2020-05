Roland Garros, a puerta cerrada

PARIS.- Con el nuevo techo retractable de 55 millones de dólares (50 millones euros) sobre la vacía Court Philippe Chatrier — donde la arcilla roja se ha tornado un marrón naranja, las rayas blancas se han desvanecido y no hay net — el estadio principal del Abierto de Francia fue transformado en una instalación mucho más imponente y moderna.

Pero sin espectadores aplaudiendo y gritando el miércoles, se sintió como estar parado dentro de una nave espacial silente y vacía. El sitio está sin hinchas esta semana: el torneo de Grand Slam fue aplazado hasta septiembre debido a la pandemia de coronavirus.

Cuando -y si - el Abierto de Francia se realice este año, no obstante, es posible que se haga con cero o muy pocos espectadores, en un evento que rompió récords de concurrencia el año pasado, con 520.000.

Limitar el número de espectadores permitidos cada día del torneo de dos semanas pudiera mejorar el distanciamiento social.

"Por supuesto, podemos tener menos personas, así que el flujo es más fácil", le dijo el miércoles a The Associated Press el director general de la federación francesa de tenis, Jean-François Vilotte, cuando 10 miembros de la prensa pudieron visitar Chatrier. "Ls opciones van desde una reducción muy pequeña del número de espectadores a varios niveles de espectadores".

O ningún espectador.

Eso, dice Vilotte, sería el último recurso por tomar en cuenta.

"Estamos ponderando todas las opciones. Pero obviamente preferimos no jugar a puertas cerradas. Queremos que haya espectadores aquí, hinchas que respeten las medidas de precaución", dijo Vilotte. "Yo he pasado mucho trabajo para entender porque restaurantes y tiendas pueden reabrir pero nosotros en eventos grandes como el nuestro no podemos".

La Federación francesa, por supuesto, enfrenta pérdidas significativas de ingresos — por boletos, hoteles, comida y bebida, mercancía — si no se permiten espectadores. Tal como está, ya se ofrecieron reembolsos para aquellos que compraron boletos para las fechas originales del torneo — del 24 de mayo al 7 de junio.

Vilotte no dijo cuál sería el costo de no tener espectadores.

"Es demasiado temprano para saber esas cosas", dijo.

Algo clave si se permiten espectadores: ¿Cómo decidir cuáles reglas se aplican en un torneo de 17 arenas?

"No es un estadio de fútbol. No se trata de una localidad única. Hay numerosas canchas", dijo Vilotte. "¿Cómo nos organizamos en términos de control del flujo?".