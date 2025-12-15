logo pulso
Por AP

Diciembre 15, 2025 06:59 p.m.
Roma se impone 1-0 al Como con gol de Wesley França

ROMA (AP) — El lateral brasileño Wesley França consiguió el único gol en la victoria el lunes 1-0 de la Roma ante el Como para colocarse a tres puntos del líder de la Serie A, Inter de Milán.

França, quien fue fichado este verano procedente del Flamengo, le dio a la Roma una ventaja merecida a los 60 minutos al recibir el pase de Matías Soulé y disparar un tiro raso que entró por el poste más alejado.

Hasta entonces, había sido un partido poco destacado en el Estadio Olímpico.

Las defensas dominaron durante un primer tiempo equilibrado, con Jean Butez del Como siendo el único portero que realizó una parada.

La segunda mitad fue ligeramente más emocionante y le anularon un gol a Bryan Cristante para el equipo local.

Pero hubo pocas oportunidades y no más goles, lo cual no molestará a la Roma, que rompió una reciente mala racha y se colocó en el cuarto lugar.

Como se mantuvo en el séptimo lugar, a seis puntos de distancia. Fue la segunda derrota consecutiva para el equipo de Cesc Fàbregas, aunque ambas pérdidas han sido contra equipos que están por encima en la tabla.

