Rompieron las redes en la Liga Azteca

Este domingo 14 de septiembre se disputó la categoría Estelar Ramiro Leyva del Torneo de Quetzal Apertura 2025 que regaló una jornada cargada de emociones, goles y contrastes en su Fecha 17 de la Liga de Futbol Azteca.

PEGA PRIMERO

Con autoridad en casa, el Atlético División venció 3-1 a las Mulas de Moreno F. C.. La dupla ofensiva de Juan Carlos Luevano, autor de un doblete, y Alejandro Bartolo, completó la obra para darle los tres puntos a los locales. Por las Mulas, Jorge Manuel Cuéllar descontó, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El silbante Alfredo Castañón Martínez condujo un partido de ida y vuelta que mantuvo el ritmo hasta el final.

APROVECHA LA OCASIÓN

El Atlético Gota Blanca no pudo abrir el marcador y terminó cediendo en casa frente a la Carpintería Benja’s F. C., que con goles de Alexis Gallegos, Ramón Silva y Agustín Díaz, selló un contundente 3-0. El árbitro Francisco Sierra Martínez controló un duelo donde la contundencia visitante fue la clave.

EN PLAN GRANDE

La nota de la jornada la dio el Real Estanzuela, que se llevó una victoria de escándalo 7-2 sobre el Club Toluca FC. Francisco Javier Almendárez brilló con cuatro anotaciones, acompañado por Néstor Reyes con un doblete y Rubén Ramírez con otro tanto. Para el Toluca, Adán Alejandro Bravo respondió con dos goles, aunque insuficientes ante la ofensiva arrolladora del conjunto estanzuelense. El duelo fue dirigido por Alfredo Castañón Martínez, quien tuvo mucho trabajo en una tarde de goles.

DEMOLEDORES EN ATAQUE

En un duelo que tuvo tintes de fiesta ofensiva, el Deportivo Paisanos venció con categoría 6-3 al Atlético Casanova. La artillería estuvo bien repartida: Jesús Tapia y Eddier Rivadeneira marcaron dobletes, mientras que Iván Sánchez y Gerardo Tovar cerraron la cuenta. Por Casanova, Ernesto Torres intentó mantener a flote a su equipo con dos goles, sumados al tanto de Saúl Olvera, pero la fuerza visitante terminó imponiéndose. El encuentro fue dirigido por José Antonio Turrubiarte, quien tuvo que mantener el orden en un partido cargado de emociones.

SUMA DE VISITANTE

Deportivo Independiente sacó una victoria valiosa en campo ajeno al imponerse 1-0 al Real Saucito. El duelo fue cerrado, con pocas oportunidades claras, pero suficiente para que la visita sumara de a tres y mantuviera su paso competitivo en la categoría. El árbitro José Antonio Turrubiarte volvió a hacerse presente en este cotejo, conduciendo un choque de mucho roce en medio campo.

CATEGORÍA 1/A DIVISIÓN

ADRIANA LEYVA

El gran protagonista de la fecha fue Cristian Rafael Rico, quien se despachó con los tres goles del Deportivo Doble RR, suficiente para imponerse 3-2 al Deportivo Reyes Colombia Neysa 63. Aunque Said Zidane Rico mantuvo la esperanza con un doblete para los suyos, la magia de Cristian inclinó la balanza en favor del Doble RR. El silbante Eduardo Alejandro Grimaldo Castillo llevó las riendas de este duelo vibrante.

NO SE HICIERON DAÑO

En otro frente, Atlético División y Rinocerontes F.C. firmaron un 1-1 lleno de garra. Armando Escalante adelantó a División, pero José Luis Lara respondió para los Rinocerontes, dejando un punto para cada lado en un choque muy disputado bajo la supervisión de José Luis Martínez Martínez.

RUGIÓ CON FUERZA

El espectáculo de la tarde lo ofreció el Atlético Palmeiras, que vapuleó 5-1 a JRS de la Rosa. Iván Dávila comandó la ofensiva con un doblete, acompañado por los goles de Fernando Ramos, Gerardo Ortiz y Salvador Navarro. El descuento de Jesús García apenas sirvió para decorar el marcador en un duelo donde el silbante Martín Guzmán Rodríguez fue testigo del vendaval ofensivo.