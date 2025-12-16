Rompió el silencio el galés Aaron Ramsey

CIUDAD DE MÉXICO.- Aaron Ramsey llegó a México para el Apertura 2025 de la Liga MX, un torneo en el que se esperaba que fuera el líder del equipo, con la experiencia que aportaba al conjunto de Efraín Juárez.

Por desgracia para los universitarios, todo se complicó y el exjugador del Arsenal de la Premier League dejó el equipo luego de disputar tan solo seis partidos y marcar un tanto, envuelto en la polémica por las lesiones y la pérdida de su mascota.

Con esos problemas presentes, el jugador de Gales no pudo mostrar su capacidad en la cancha y salió de México junto a su familia en busca de nuevos retos.

Tras semanas de silencio, Ramsey compartió mediante sus redes sociales un mensaje a los aficionados auriazules, en el que relató algunos detalles de su salida y dejó claro que su deseo era continuar en el equipo.

"Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México. También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones. Sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción", escribió.

Ramsey agregó que, ante esa notificación por parte de la directiva, no tuvo más opción que concluir su etapa en el futbol mexicano, pero prometió volver.

"Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto", finalizó.