Ronaldinho se despide en Estadio Banorte con emotivo mensaje
El exjugador brasileño destacó su cariño por México y recordó su etapa en Querétaro.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 20 (EL UNIVERSAL).- Con la mano en el corazón, Ronaldinho
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se despidió de la cancha del Estadio Banorte, recinto que de principio a fin le regaló una ovación cerrada para celebrar su regreso a México.
El exfutbolista del FC Barcelona, quien durante el duelo entre Leyendas de México y Brasil dejó destellos de la enorme calidad que marcó su carrera, se mostró feliz y agradecido por volver al país en el que vivió una etapa especial al conquistar un título con Querétaro.
Luego de 53 minutos sobre el terreno de juego, el histórico número 10 levantó los brazos, realizó una reverencia hacia cada una de las gradas y, antes de abandonar la cancha, dedicó un emotivo mensaje a la afición.
Visiblemente conmovido, Ronaldinhoagradeció las muestras de cariño y aseguró que México ocupa un lugar permanente en su mente y en su corazón.
"Lindo ser ovacionado en el Banorte. Yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro, fue una época muy linda. Tengo recuerdos muy especiales de este estadio y de esta Liga, donde fue un placer participar. Solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí; viven en mi corazón", expresó en charla con TUDN.
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