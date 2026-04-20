Ronaldinho se despide en Estadio Banorte con emotivo mensaje

CIUDAD DE

, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Con la mano en el corazón,

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sede la cancha del, recinto que de principio a fin le regaló una ovación cerrada para celebrar su regreso aEldel, quien durante el duelo entredejó destellos de la enorme calidad que marcó su carrera, se mostró feliz y agradecido por volver al país en el que vivió una etapa especial al conquistar un título conLuego desobre el terreno de juego, el histórico número 10, realizó una reverencia hacia cada una de las gradas y, antes de abandonar la cancha, dedicó un emotivo mensaje a la afición.las muestras de cariño y aseguró queocupa un lugar permanente en su mente y en su corazón."Lindo ser ovacionado en el Banorte. Yo amo mucho adesde que viví aquí como jugador de, fue una época muy linda. Tengo recuerdos muy especiales de este estadio y de esta Liga, donde fue un placer participar. Solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí; viven en mi corazón", expresó en charla con